Монфис высказался о своём влиянии на новое поколение теннисистов

39-летний французский теннисист бывшая шестая ракетка мира Гаэль Монфис рассказал о том, как повлиял за время своей карьеры на молодое поколение теннисистов.

– Наоми Осака назвала тебя одним из великих игроков и сказала, что недавно приглашала тебя на ужин. Она также говорила, какое влияние ты оказал на неё как на молодую темнокожую теннисистку. Задумываешься ли о своём влиянии на игроков вообще и на молодых темнокожих игроков в частности?

– Это она великая (улыбается). Думаю, сейчас, когда я завершаю карьеру, начинаю больше это осознавать. Когда ты внутри всего этого, трудно посмотреть со стороны и понять, насколько сильно влияешь на людей. Когда слышу такие слова, очень благодарен, если действительно смог кого-то вдохновить.

Конечно, знаю, что многим детям нравится мой стиль, то, как играю и двигаюсь. И для темнокожего сообщества было важно видеть кого-то похожего на себя в туре. Возможно, я вдохновил некоторых темнокожих игроков поверить, что они тоже могут добиться успеха, потому что они видят это своими глазами.

Думаю, ещё больше осознаю это позже, но уже в последний год начинаю замечать. И очень благодарен за это, – сказал Монфис на пресс-конференции «Ролан Гаррос» – 2026.