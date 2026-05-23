Стало известно, кто заменит Фиса на «Ролан Гаррос» — 2026

Определился теннисист, который станет заменой 19-й ракетке мира французу Артюру Фису на «Ролан Гаррос» — 2026 после его снятия с турнира. Фис должен был провести стартовый матч со швйцарцем Стэном Вавринкой. Вместо него соперником Вавринки станет нидерландец Йеспер де Йонг, занимающий в мировом рейтинге 109-е место.

В финале квалификации к «Ролан Гаррос» он проиграл американцу Майклу Чжену (5:7, 3:6).

Фис снялся с турнира в Париже из-за обострившейся травмы. Ранее он досрочно заканчивал выступление на «тысячнике» в Риме по ходу матча с итальянцем Андреа Пеллегрино во втором круге.

Матчи основной сетки мужского «Ролан Гаррос» — 2026 начнутся завтра, 24 мая, и завершатся 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.