Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«У нас нет ничего против медиа». Швёнтек — об ограничении общения игроков со СМИ на «РГ»

«У нас нет ничего против медиа». Швёнтек — об ограничении общения игроков со СМИ на «РГ»
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, в чём заключается главная цель ограничения общения игроков со СМИ на «Ролан Гаррос» – 2026.

– В чём главная цель этой инициативы — уважение, призовые?
– Во-первых, у нас нет ничего против медиа, мы вас уважаем и понимаем, насколько важны наши отношения.
Но считаем, что турниры должны делать больше для игроков. И не только для топ-игроков — хотя у нас больше всего контакта с вами — но и для игроков ниже в рейтинге, для всей структуры.

Это не против вас лично. Просто это решение, которое мы приняли, и мы его придерживаемся, – сказала Швёнтек на пресс-конференции в Париже.

Материалы по теме
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android