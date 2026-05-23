«У нас нет ничего против медиа». Швёнтек — об ограничении общения игроков со СМИ на «РГ»

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, в чём заключается главная цель ограничения общения игроков со СМИ на «Ролан Гаррос» – 2026.

– В чём главная цель этой инициативы — уважение, призовые?

– Во-первых, у нас нет ничего против медиа, мы вас уважаем и понимаем, насколько важны наши отношения.

Но считаем, что турниры должны делать больше для игроков. И не только для топ-игроков — хотя у нас больше всего контакта с вами — но и для игроков ниже в рейтинге, для всей структуры.

Это не против вас лично. Просто это решение, которое мы приняли, и мы его придерживаемся, – сказала Швёнтек на пресс-конференции в Париже.