«Мы же не рабы». Швёнтек высказалась о возможных санкциях за снятие с крупных турниров

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о возможных санкциях за снятия игроков со стороны организаторов крупных турниров.

– Недавно директор турнира в Дубае говорил о возможных жёстких санкциях за снятия. Что ты об этом думаешь?

– Подождите, Арина получила штраф?

– Нет, он просто предлагал штрафы и потерю очков.

– Я не слышала этого. Слышала про жалобы, но не про штрафы. Наверное, потому что это немного… смешно (улыбается).

У нас есть право сниматься с турниров в любой момент. В чём проблема? Если мы не готовы или не чувствуем, что это правильное время — мы же не рабы.

Можем принимать решения. Я не вижу тут проблемы. Мы и так получаем ноль очков — это уже наказание, – сказала Швёнтек на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос» — 2026.