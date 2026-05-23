Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мы же не рабы». Швёнтек высказалась о возможных санкциях за снятие с крупных турниров

«Мы же не рабы». Швёнтек высказалась о возможных санкциях за снятие с крупных турниров
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о возможных санкциях за снятия игроков со стороны организаторов крупных турниров.

– Недавно директор турнира в Дубае говорил о возможных жёстких санкциях за снятия. Что ты об этом думаешь?
– Подождите, Арина получила штраф?

– Нет, он просто предлагал штрафы и потерю очков.
– Я не слышала этого. Слышала про жалобы, но не про штрафы. Наверное, потому что это немного… смешно (улыбается).

У нас есть право сниматься с турниров в любой момент. В чём проблема? Если мы не готовы или не чувствуем, что это правильное время — мы же не рабы.

Можем принимать решения. Я не вижу тут проблемы. Мы и так получаем ноль очков — это уже наказание, – сказала Швёнтек на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос» — 2026.

Материалы по теме
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android