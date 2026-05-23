Осака ответила, планирует ли выйти в необычном образе на первый матч «Ролан Гаррос»

16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака ответила на вопрос о том, планирует ли придумать себе необычный образ в одежде для выхода на первый матч на предстоящем «Ролан Гаррос». Стартовую встречу Осака проведёт с Лаурой Зигемунд.

– После того ажиотажа, который вы вызвали своим возвращением и выходом на корт Australian Open, есть ли у вас какие-либо планы на первый матч?

– Думаю и рассказываю это другим людям, что мода для меня заключается в том, что я не так много говорю, поэтому могу выражать себя через одежду. Могу носить яркие цвета, разные ткани. Я определённо собираюсь что-то сделать здесь. В этом и заключается вся прелесть.

Мы в этом плане многое потеряли в теннисе. Помню Серену и Винус Уильямс и их наряды. Когда я смотрю на фотографии, могу сказать вам, просто взглянув на их одежду, какой это год. Думаю, есть и другие люди моего возраста, которые могут узнать меня или мои турниры по тому, что я ношу. Мода тоже играет роль, — сказала Осака на пресс-конференции перед началом турнира.

Осака знаменита своими необычными нарядами на турнирах «Большого шлема». На минувшем Australian Open японка вышла на первый матч в объёмных штанах, белой шляпе, с которой свисала вуаль, в руках у неё был небольшой зонтик.