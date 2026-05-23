Наоми Осака тепло высказалась о Гаэле Монфисе перед стартом «Ролан Гаррос»

16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала сказанные ранее слова, что считает француза Гаэля Монфиса одним из величайших в истории игроков.

– Вы говорили о Гаэле как об одном из величайших игроков всех времён. Можете рассказать о нём и о том факте, что он — темнокожий игрок, столь долго выступающий в туре?

– Для меня, когда я была маленькой, [образцами] были Серена и Винус Уильямс, за что им благодарна. У мужчин всегда восхищалась им и Цонга. Думаю, это очень важно. Сейчас появляется волна темнокожих французских игроков, он вдохновил многих в туре. Мне нравится, как он себя ведёт, классный парень, мне очень нравится с ним общаться. Говорим о наших детях, здорово иметь что-то общее, — сказала Осака на пресс-конференции перед «Ролан Гаррос» — 2026.