«Реальность всегда сложнее». Буассон — о роли аутсайдера в матче с Калинской на «РГ»

Полуфиналистка «Ролан Гаррос» – 2025 француженка Лоис Буассон высказалась о том, считает ли она себя аутсайдером в матче первого круга Открытого чемпионата Франции – 2026 с россиянкой Анной Калинской.

– В матче с Калинской ты теперь будешь аутсайдером. В психологическом плане это, наверное, комфортнее?

– Всегда говорю, что всё зависит от соперника. У всех есть свой рейтинг, у каждого есть цифра рядом с именем, но это необязательно что-то значит.

Так что на бумаге — да, я согласна, ситуация именно такая. Но всё зависит от дня, от соперника, от того, как себя чувствуешь в этот день.

Как бы это сказать, когда люди смотрят только на рейтинг — это слишком упрощённый вывод. На бумаге — да, но реальность всегда сложнее, – сказала Буассон на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос» — 2026.