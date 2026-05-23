Блинкова рассказала о влиянии резкого похудения на её самочувствие и игру в теннис

99-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова рассказала, как резкий сброс веса повлиял на её физическое самочувствие и игру на корте.

— Этой зимой я очень похудела, на 10 килограммов. Для меня это было очень важно – как вложение вдолгую. Чтобы могла на корте быстрее перемещаться, чтобы в жизни лучше себя чувствовала. Поэтому в начале года я была слабой — не хватало энергии, не выигрывала из-за этого много матчей. Потом два месяца была битва за «Ролан Гаррос», за «Уимблдон», чтобы попасть в основные сетки, у меня сгорали очки.

Очень нервничала, было много давления, стресса. Рада, что удалось выиграть несколько очень важных матчей: Далму Галфи в Индиан-Уэллс, Софию Кенин в Майами, потом Лейлу Фернандес [на «челленджере»] в Париже. Сейчас мне важно, наоборот, больше получать удовольствие – я как раз всегда лучше играю, когда играю в кайф.

— Сбросить 10 килограммов так быстро – явно тоже стресс. Сами себе такую планку поставили?

— Да. Мне повезло, что есть команда, которая во всём помогает. Есть подруга, она жила со мной, следила, чтобы я ела то, что нужно, чтобы уменьшила порции. Мне как раз самое важное было — уменьшить порции, не заедать стресс, не заедать эмоции. Не есть, когда скучно и нечего делать. Не есть перед телевизором.

Мне, нам удалось это сделать. Главное теперь — всё стабилизировать. Последние месяцы я намного лучше себя чувствую, намного лучше двигаюсь по корту. Верю, что и дальше буду получать кайф от тенниса, — приводит слова Блинковой Sports.ru.