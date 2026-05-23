Энди Роддик назвал имена финалисток и победительницы «Ролан Гаррос» — 2026

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик сделал свой прогноз на финальный матч Открытого чемпионата Франции – 2026 в женском одиночном разряде турнира.

«В финале у меня Гауфф против Иги [Швёнтек], беру Игу. Ига — моя чемпионка», – сказал Роддик во время записи подкаста Served with Andy Roddick.

Ига Швёнтек начнёт свой путь на турнире со встречи с австралийкой Эмерсон Джонс. Кори Гауфф сыграет свой первый матч на Ролан Гаррос — 2026 с соотечественницей Тэйлор Таунсенд.

Открытый чемпионат Франции — 2026 пройдёт с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является Кори Гауфф.

