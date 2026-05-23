Валантен Вашеро рассказал о значимости для него участия в «Ролан Гаррос»

18-я ракетка мира монегаск Валантен Вашеро рассказал, почему для него важен факт участия в турнире «Ролан Гаррос».

«Для меня это нечто особенное, потому что два года назад был мой первый турнир «Большого шлема», когда я сыграл в квалификационном турнире. Всегда мечтал оказаться здесь, а сейчас возвращаюсь сюда уже в статусе сеяного. Даже часовой перелёт к месту проведения турнира «Большого шлема» — это уже большая разница с тем, что мне приходилось переживать раньше. Получаю удовольствие от такого опыта», — цитирует Вашеро Punto de Break.

Матчи основной сетки мужского «Ролан Гаррос» — 2026 начнутся завтра, 24 мая, и завершатся 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.