«Много думаю о наших матчах». Джокович — о противостоянии с Синнером и Алькарасом

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал о том, как на него влияет соперничество с итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом в АТР-туре.

«Конечно, Янник и Карлос были доминирующей силой мужского тенниса последние два года. Много думаю о наших матчах, когда есть возможность, стараюсь узнавать что-то новое о себе и о том, как играть против этих ребят.

За последние два года сыграл с ними много матчей, у меня было достаточно возможностей проверить себя на больших турнирах. Всегда есть, что улучшать, сохраняю этот настрой — пытаться побеждать любого соперника. Честно говоря, не знаю, влияю ли я на них — это вопрос к ним самим.

Противостояния с Янником и Карлосом отличные. Эти матчи на крупнейших турнирах многому меня научили и заставили работать над собой, чтобы становиться лучше.

Честно говоря, матчи с лучшими игроками мира и опыт игры в решающих стадиях крупнейших турниров — одна из главных причин, почему продолжаю выступать», – приводит слова Джоковича Eurosport Spain.