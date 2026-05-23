Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Макинрой — о повреждении Алькараса: травмы запястья могут разрушать карьеры

Макинрой — о повреждении Алькараса: травмы запястья могут разрушать карьеры
Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой поделился мнением о травме испанца Карлоса Алькараса, который ранее снялся с розыгрыша «Ролан Гаррос» — 2026 и «Уимблдона»-2026 из-за повреждения руки.

«То, что случилось с Карлосом, крайне неудачно и для него, и для тенниса. Пропуск «Ролан Гаррос», а теперь и «Уимблдона» — это ужасная новость.

Меня больше беспокоит физический аспект. Ментально он настолько силён, как и любой — на уровне Джоковича, Надаля, Федерера и Синнера. Но травмы запястья могут разрушать карьеры — посмотрите на дель Потро. Это удручающая новость. Весь теннис молится, чтобы он полностью восстановился», — приводит слова Макинроя Eurosport Spain.

Материалы по теме
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android