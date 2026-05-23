Макинрой — о повреждении Алькараса: травмы запястья могут разрушать карьеры

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой поделился мнением о травме испанца Карлоса Алькараса, который ранее снялся с розыгрыша «Ролан Гаррос» — 2026 и «Уимблдона»-2026 из-за повреждения руки.

«То, что случилось с Карлосом, крайне неудачно и для него, и для тенниса. Пропуск «Ролан Гаррос», а теперь и «Уимблдона» — это ужасная новость.

Меня больше беспокоит физический аспект. Ментально он настолько силён, как и любой — на уровне Джоковича, Надаля, Федерера и Синнера. Но травмы запястья могут разрушать карьеры — посмотрите на дель Потро. Это удручающая новость. Весь теннис молится, чтобы он полностью восстановился», — приводит слова Макинроя Eurosport Spain.