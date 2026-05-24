Новак Джокович: выиграть 25-й ТБШ в Париже означало бы для меня всё

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, какое место в его карьере занимают корты «Ролан Гаррос».

«К счастью, у меня есть несколько ярких воспоминаний о «Ролан Гаррос» и Олимпийских играх в Париже. Наверное, это самое главное — самая сильная эмоция, которую я испытывал на корте. Это было именно здесь, на центральном корте «Ролан Гаррос».

Каждая из трёх побед здесь была особенной. Конечно, выиграть здесь 25-й «Большой шлем» означало бы для меня всё. Ради этого я и продолжаю соревноваться. Это цель, мы работаем ради этого, посмотрим, что будет дальше», – приводит слова Джоковича Eurosport Spain.