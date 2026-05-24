Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сафина оценила перспективы Александровой и Калинской перед стартом «Ролан Гаррос» — 2026

Сафина оценила перспективы Александровой и Калинской перед стартом «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина оценила перспективы россиянок Екатерины Александровой и Анны Калинской на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Честно, не знаю, что у Александровой происходит. Я смотрела её матч сейчас в Страсбурге, она играла с Энн Ли. Екатерина вела весь матч, второй сет, по-моему, с брейком был — и она проигрывает.

Немного наблюдала её матч в Риме, она проиграла Зигемунд. Либо у неё какая-то травма — да, возможно, какая-то есть, либо что-то с уверенностью, что не может закрыть матч. Она играет вроде бы всё прекрасно, а потом хоп — и допускает ошибки и возвращает соперника в матч, сама потом начинает, если так можно выразиться, раскисать. Не то что её осуждаю — это мои наблюдения со стороны.

По поводу Калинской/Буассон — это будет интересно. Конечно, у Буассон полуфинал горит, она работала с тренером Аманды Анисимовой, пробовала Рим и ещё один турнир. Что-то у них, видимо, пошло не так. Я написала ему огромное сообщение, мол, вы что, прервали работу? Он такой: «Нет, ты задаёшь слишком много вопросов». Я ничего такого не спросила, [поинтересовалась], мол, «у вас не получилось?» Что, в принципе, нормальный вопрос. Он был как раз с ней в Мадриде и Риме. Сказал, что будет тренировать свою дочь. Возвращаясь к матчу Калинской — ей не будет просто. Сможет ли француженка что-то такое необычное показать… Она возвращается после травмы, ничего особо сейчас не наигрывала. Наверное, будет зависеть от них, Александровой и Калинской — либо играют матчи и выигрывают, либо нет настроения и не выигрывают», — сказала Сафина в аудиосообщении, опубликованном в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

Материалы по теме
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android