Сафина оценила перспективы Александровой и Калинской перед стартом «Ролан Гаррос» — 2026

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина оценила перспективы россиянок Екатерины Александровой и Анны Калинской на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Честно, не знаю, что у Александровой происходит. Я смотрела её матч сейчас в Страсбурге, она играла с Энн Ли. Екатерина вела весь матч, второй сет, по-моему, с брейком был — и она проигрывает.

Немного наблюдала её матч в Риме, она проиграла Зигемунд. Либо у неё какая-то травма — да, возможно, какая-то есть, либо что-то с уверенностью, что не может закрыть матч. Она играет вроде бы всё прекрасно, а потом хоп — и допускает ошибки и возвращает соперника в матч, сама потом начинает, если так можно выразиться, раскисать. Не то что её осуждаю — это мои наблюдения со стороны.

По поводу Калинской/Буассон — это будет интересно. Конечно, у Буассон полуфинал горит, она работала с тренером Аманды Анисимовой, пробовала Рим и ещё один турнир. Что-то у них, видимо, пошло не так. Я написала ему огромное сообщение, мол, вы что, прервали работу? Он такой: «Нет, ты задаёшь слишком много вопросов». Я ничего такого не спросила, [поинтересовалась], мол, «у вас не получилось?» Что, в принципе, нормальный вопрос. Он был как раз с ней в Мадриде и Риме. Сказал, что будет тренировать свою дочь. Возвращаясь к матчу Калинской — ей не будет просто. Сможет ли француженка что-то такое необычное показать… Она возвращается после травмы, ничего особо сейчас не наигрывала. Наверное, будет зависеть от них, Александровой и Калинской — либо играют матчи и выигрывают, либо нет настроения и не выигрывают», — сказала Сафина в аудиосообщении, опубликованном в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».