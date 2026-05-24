«Придаёт мне огромную уверенность». Лёнер Тьен — о победе на турнире в Женеве

20-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен прокомментировал победу на турнире АТР-250 в Женеве, Швейцария. В финале соревнований он обыграл аргентинца Мариано Навоне со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

«Чувствую себя невероятно. Сегодня был очень тяжёлый матч. Началось всё тоже непросто. Думаю, первые несколько геймов длились дольше, чем весь мой первый сет в полуфинале. Так что матч получился очень сложным. Очень рад, что сумел победить.

В прошлом году у меня были большие проблемы на этом покрытии. Перед этим сезоном я старался выбросить прошлый год из головы. У меня было несколько тяжёлых поражений, это немного выбивало из колеи. Но люди рядом со мной поддерживали меня и верили в меня даже больше, чем я сам. Очень счастлив выиграть здесь свой первый титул на грунте.

Эта победа придаёт мне огромную уверенность на ближайшие недели и месяцы. Выиграть титул никогда не бывает легко. Провести подряд столько матчей и довести всё до победы — тоже непросто. Это огромный заряд уверенности, особенно перед следующей неделей. И ещё это очень важно для моей уверенности перед следующим грунтовым сезоном», – приводит слова Тьена пресс-служба АТР.