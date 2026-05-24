Джокович пошутил на тему своего дня рождения во время пресс-конференции перед «РГ»

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пошутил во время пресс-конференции перед стартом турнира «Ролан Гаррос», проводимой в день его рождения, 22 мая.

Во время ответа Джоковича на очередной вопрос у одного из журналистов в зале зазвонил телефон, после чего теннисист, улыбнувшись, сказал: «Я могу ответить, если хочешь. Наверное, кто-то звонит поздравить меня с днём рождения».

22 мая Джоковичу исполнилось 39 лет. Серб начнёт своё выступление на «Ролан Гаррос» в воскресенье, 24 мая. Стартовый матч он проведёт с французом Джованни Мпетчи Перрикаром, занимающим в мировом рейтинге 80-е место. Предварительное начало встречи — 21:15 мск.

Джокович является одним из наиболее известных и титулованных теннисистов мира. Он рекордсмен по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (24), а также победитель 101 турнира серии ATP в одиночном разряде.