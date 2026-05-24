Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович пошутил на тему своего дня рождения во время пресс-конференции перед «РГ»

Джокович пошутил на тему своего дня рождения во время пресс-конференции перед «РГ»
Комментарии

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пошутил во время пресс-конференции перед стартом турнира «Ролан Гаррос», проводимой в день его рождения, 22 мая.

Во время ответа Джоковича на очередной вопрос у одного из журналистов в зале зазвонил телефон, после чего теннисист, улыбнувшись, сказал: «Я могу ответить, если хочешь. Наверное, кто-то звонит поздравить меня с днём рождения».

22 мая Джоковичу исполнилось 39 лет. Серб начнёт своё выступление на «Ролан Гаррос» в воскресенье, 24 мая. Стартовый матч он проведёт с французом Джованни Мпетчи Перрикаром, занимающим в мировом рейтинге 80-е место. Предварительное начало встречи — 21:15 мск.

Джокович является одним из наиболее известных и титулованных теннисистов мира. Он рекордсмен по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (24), а также победитель 101 турнира серии ATP в одиночном разряде.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Материалы по теме
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android