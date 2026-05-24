Бусе стал первым представителем Перу с 2007 года, завоевавшим титул турнира АТР

57-я ракетка мира чилийский теннисист Игнасио Бусе стал первым перуанским теннисистом, одержавшим победу на турнирах АТР с 2007 года. Бусе завоевал титул на турнире АТР-500 в Гамбурге, Германия, обыграв в финале соревнований американца Томми Пола со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

Ранее теннисист из Перу побеждал на турнирах АТР в 2007 году. Чемпионом турнира в чилийском Винья-дель-Мар стал Луис Орна, который обыграл Николаса Массу из Чили со счётом 7:5, 6:3.

22-летний Бусе примет участие в Открытом чемпионате Франции – 2026. В матче первого круга он сыграет с российским теннисистом Андреем Рублёвым.