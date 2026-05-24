Мирра Андреева ответила на вопрос о своём аккаунте в соцсети, где она оценивала слаймы

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о своём старом аккаунте в одной из соцсетей, где в детстве на видео оценивала различные слаймы — разноцветные антистресс-игрушки, напоминающие жвачку, которые были популярны по всему миру некоторое время назад. Найденный болельщиками аккаунт быстро распространился по Сети.

«Знаете, в то время мне тоже попадалось много-много видео, где люди тянут и мнут эти слаймы. Думала, вдруг у меня тоже получится, все будут лайкать, оставлять комментарии. Максимум у меня было, по-моему, восемь лайков на одном видео, и то — это я всей своей семье сказала: «Вот здесь лайк, здесь лайк поставьте!» — сказала Андреева на пресс-конференции перед стартом турнира «Ролан Гаррос».