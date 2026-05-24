Медведев потерял одну позицию в обновлённом рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев опустился в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, потеряв одну строчку по итогам последнего обновления классификации.

На данный момент Медведев занимает восьмое место в мировой табели о рангах. Неделей ранее он был седьмым, однако пропуск соревновательной практики сказался на его положении. В то же время другие представители России сохранили свои позиции в топ-20 рейтинга.

Андрей Рублёв по-прежнему находится на 13-й строчке, а Карен Хачанов удерживает 15-е место. Лидером мирового рейтинга остаётся итальянец Янник Синнер, за ним следуют испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

Сегодня, 24 мая, стартует «Ролан Гаррос», где Медведев в первом круге встретится с австралийцем Адамом Уолтоном, Рублёв сыграет против Игнасио Бусе из Перу, а Хачанов начнёт турнир матчем с французом Артуром Жа.

Рейтинг ATP от 24 мая:

  • 1 (1). Янник Синнер (Италия) — 14 750 очков.
  • 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 11 960.
  • 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5705.
  • 4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4460.
  • 5 (6). Бен Шелтон (США) — 4070.
  • 6 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4050.
  • 7 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3855.
  • 8 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3760.
  • 9 (8). Тейлор Фриц (США) — 3720.
  • 10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3320...
  • 13 (13). Андрей Рублев (Россия) — 2460...
  • 15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2320.
