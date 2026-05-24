«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: расписание матчей на 24 мая
Сегодня, 24 мая, на грунтовых кортах Парижа стартует Открытый чемпионат Франции — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня продут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. 1-й круг. Расписание на 24 мая (частично):
- 12:00 — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 21) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина);
- 12:00 — Карен Хачанов (Россия, 13) — Артюр Жа (Франция, WC);
- 14:00 — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 23) — Нуну Боржеш (Португалия);
- 14:30 — Бенжамен Бонзи (Франция) — Александр Зверев (Германия, 2);
- 15:00 — Титуан Дрог (Франция, WC) — Якуб Меншик (Чехия, 26);
- 15:30 — Тейлор Фриц (США, 7) — Нишеш Басаваредди (США, WC);
- 17:00 — Жоао Фонсека (Бразилия, 28) — Люка Павлович (Франция, Q);
- 21:15 — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Новак Джокович (Сербия, 3).
