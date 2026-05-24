«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: расписание матчей 24 мая

Сегодня, 24 мая, на грунтовых кортах Парижа стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026. В рамках соревновательного дня пройдут встречи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового для.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. 1-й круг. Расписание на 24 мая:

  • 12:00 — Лилли Таггер (Австрия) — Ван Синьюй (Китай, 32);
  • 12:00 — Марта Костюк (Украина, 15) — Оксана Селехметьева (Россия);
  • 12:00 — Лючия Бронцетти (Италия, Q) — Мари Боузкова (Чехия, 27);
  • 13:00 — Синья Краус (Австрия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 11);
  • 13:30 — Анна Блинкова (Россия) — Юлия Стародубцева (Украина);
  • 14:00 — Хейли Баптист (США, 26) — Барбора Крейчикова (Чехия);
  • 16:00 — Эмма Радукану (Великобритания) — Солана Сьерра (Аргентина);
  • 16:30 — Мирра Андреева (Россия, 8) — Фиона Ферро (Франция, WC);
  • 17:30 — Клара Таусон (Дания, 21) — Дарья Снигур (Украина);
  • 17:30 — Ксения Ефремова (Франция, WC) — Сорана Кырстя (Румыния, 17).
Календарь «Ролан Гаррос» - 2026
Сетка «Ролан Гаррос» - 2026
