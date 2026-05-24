Мирра Андреева сохранила пятую позицию в Чемпионской гонке WTA

Сегодня, 24 мая, обновился рейтинг Чемпионской гонки WTA. Россиянка Мирра Андреева сохранила пятое место. На первом месте там находится представительница Казахстана Елена Рыбакина. Следом за ней расположились Арина Соболенко (Беларусь) и Элина Свитолина (Украина).

Теннис. Чемпионская гонка WTA на 24 мая:

1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4318 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 4080.

3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 3460.

4 (4). Джессика Пегула (США) — 3185.

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 2928.

6 (6). Кори Гауфф (США) — 2573.

7 (7). Каролина Мухова (Чехия) — 2280.

8 (8). Виктория Мбоко (Канада) — 2262.

9 (9). Марта Костюк (Украина) — 1715.

10 (10) Ига Швёнтек (Польша) — 1583...

21 (21). Анна Калинская (Россия) — 869...

23 (23). Диана Шнайдер (Россия) — 833...

47 (44). Екатерина Александрова (Россия) — 563.