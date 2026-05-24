Арина Соболенко показала украшения, в которых будет выступать на «Ролан Гаррос» — 2026

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко представила в социальных сетях ювелирные изделия, в которых будет проводить матчи на «Ролан Гаррос» — 2026.
Украшения предоставил Арине Соболенко бренд ювелирных изделий Material Good, с которым белоруска сотрудничает с января 2026 года.
Арина Соболенко в ювелирных украшениях
Фото: Соцсети Арины Соболенко
В первом матче «Ролан Гаррос» — 2026 Соболенко встретится с испанкой Джессикой Бузас Манейро. Игра состоится 25 мая в 12:00 мск.
За всю карьеру у Арины Соболенко 24 титула в одиночном разряде в рамках WTA. Белоруска является обладательницей четырёх титулов турниров «Большого шлема»: два раза она выигрывала Australian Open (2023, 2024) и два раза — US Open (2024, 2025).
