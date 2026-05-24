Чемпионская гонка ATP: Даниил Медведев сохранил 4-е место, Андрей Рублёв — 15-й

Сегодня, 24 мая, обновился рейтинг Чемпионской гонки АТР. Лидерство там по-прежнему удерживает первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, на второй позиции находится испанец Карлос Алькарас. Россиянин Даниил Медведев располагается на четвёртой строчке.

Теннис. Чемпионская гонка АТР на 24 мая:

1. Янник Синнер (Италия) — 5910 очков.

2. Карлос Алькарас (Испания) — 3650.

3. Александр Зверев (Германия) — 3050.

4. Даниил Медведев (Россия) — 2220.

5. Артюр Фис (Франция) — 1900.

6. Бен Шелтон (США) — 1640.

7 (10). Алекс де Минор (Австралия) — 1525.

8. Каспер Рууд (Норвегия) — 1475.

9 (7). Новак Джокович (Сербия) — 1420.

10 (18). Томми Пол (США) — 1415.

...

15 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 1220.

20. Александр Бублик (Казахстан) — 1130.

33 (36). Карен Хачанов (Россия) — 680.