Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чемпионская гонка ATP: Даниил Медведев сохранил 4-е место, Андрей Рублёв — 15-й

Чемпионская гонка ATP: Даниил Медведев сохранил 4-е место, Андрей Рублёв — 15-й
Комментарии

Сегодня, 24 мая, обновился рейтинг Чемпионской гонки АТР. Лидерство там по-прежнему удерживает первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, на второй позиции находится испанец Карлос Алькарас. Россиянин Даниил Медведев располагается на четвёртой строчке.

Теннис. Чемпионская гонка АТР на 24 мая:

1. Янник Синнер (Италия) — 5910 очков.
2. Карлос Алькарас (Испания) — 3650.
3. Александр Зверев (Германия) — 3050.
4. Даниил Медведев (Россия) — 2220.
5. Артюр Фис (Франция) — 1900.
6. Бен Шелтон (США) — 1640.
7 (10). Алекс де Минор (Австралия) — 1525.
8. Каспер Рууд (Норвегия) — 1475.
9 (7). Новак Джокович (Сербия) — 1420.
10 (18). Томми Пол (США) — 1415.
...
15 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 1220.
20. Александр Бублик (Казахстан) — 1130.
33 (36). Карен Хачанов (Россия) — 680.

Материалы по теме
Медведев потерял одну позицию в обновлённом рейтинге ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android