В основной сетке «Ролан Гаррос» — 2026 примут участие 16 чемпионов ТБШ
Сегодня, 24 мая, на грунтовых кортах Парижа стартует Открытый чемпионат Франции — 2026. В основных сетках соревнований в мужском и женском одиночном разряде выступят 16 чемпионов турниров «Большого шлема» — пять мужчин и 11 женщин.
Теннис. Чемпионы мэйджоров в основной сетке «Ролан Гаррос» — 2026.
Мужчины:
- Новак Джокович (Сербия) — 24 титула;
- Янник Синнер (Италия) — 4;
- Стэн Вавринка (Швейцария) — 3;
- Даниил Медведев (Россия) — 1;
- Марин Чилич (Хорватия) — 1.
Женщины:
- Ига Швёнтек (Польша) — 6;
- Наоми Осака (Япония) — 4;
- Арина Соболенко (Беларусь) — 4;
- Кори Гауфф (США) — 2;
- Барбора Крейчикова (Чехия) — 2;
- Елена Рыбакина (Казахстан) — 2;
- Елена Остапенко (Латвия) — 1;
- Эмма Радукану (Великобритания) — 1;
- Софья Кенин (США) — 1;
- Мэдисон Киз (США) — 1;
- Слоан Стивенс (США) — 1.
