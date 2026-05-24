В основной сетке «Ролан Гаррос» — 2026 примут участие 16 чемпионов ТБШ
Сегодня, 24 мая, на грунтовых кортах Парижа стартует Открытый чемпионат Франции — 2026. В основных сетках соревнований в мужском и женском одиночном разряде выступят 16 чемпионов турниров «Большого шлема» — пять мужчин и 11 женщин.

Теннис. Чемпионы мэйджоров в основной сетке «Ролан Гаррос» — 2026.

Мужчины:

  • Новак Джокович (Сербия) — 24 титула;
  • Янник Синнер (Италия) — 4;
  • Стэн Вавринка (Швейцария) — 3;
  • Даниил Медведев (Россия) — 1;
  • Марин Чилич (Хорватия) — 1.

Женщины:

  • Ига Швёнтек (Польша) — 6;
  • Наоми Осака (Япония) — 4;
  • Арина Соболенко (Беларусь) — 4;
  • Кори Гауфф (США) — 2;
  • Барбора Крейчикова (Чехия) — 2;
  • Елена Рыбакина (Казахстан) — 2;
  • Елена Остапенко (Латвия) — 1;
  • Эмма Радукану (Великобритания) — 1;
  • Софья Кенин (США) — 1;
  • Мэдисон Киз (США) — 1;
  • Слоан Стивенс (США) — 1.
Календарь «Ролан Гаррос» - 2026
