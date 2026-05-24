В Париже начались основные турниры «Ролан Гаррос» — 2026 у мужчин и женщин

Сегодня, 24 мая, на грунтовых кортах Парижа стартовали матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 в мужском и женском одиночном разряде. В первый соревновательный день будет проведено 40 матчей из нижних половин сеток.

В борьбу вступают четыре россиянина – Карен Хачанов (13-й номер посева), Мирра Андреева (8), Оксана Селехметьева и Анна Блинкова. Также сыграют ещё несколько представителей топ-10 посева — серб Новак Джокович (3), американец Тейлор Фриц (7) и немец Александр Зверев (2).

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований у мужчин является испанец Карлос Алькарас, а у женщин — американка Кори Гауфф.