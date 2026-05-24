Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

В Париже начались основные турниры «Ролан Гаррос» — 2026 у мужчин и женщин

В Париже начались основные турниры «Ролан Гаррос» — 2026 у мужчин и женщин
Комментарии

Сегодня, 24 мая, на грунтовых кортах Парижа стартовали матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 в мужском и женском одиночном разряде. В первый соревновательный день будет проведено 40 матчей из нижних половин сеток.

В борьбу вступают четыре россиянина – Карен Хачанов (13-й номер посева), Мирра Андреева (8), Оксана Селехметьева и Анна Блинкова. Также сыграют ещё несколько представителей топ-10 посева — серб Новак Джокович (3), американец Тейлор Фриц (7) и немец Александр Зверев (2).

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований у мужчин является испанец Карлос Алькарас, а у женщин — американка Кори Гауфф.

Сетка «Ролан Гаррос» - 2026 (м)
Сетка «Ролан Гаррос» - 2026 (ж)
Материалы по теме
Хачанов рвётся во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграют Мирра и Джокович. LIVE!
Live
Хачанов рвётся во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграют Мирра и Джокович. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android