Бен Шелтон назвал главную проблему своей игры

Шестая ракетка мира американец Бен Шелтон рассказал, что считает своей главной проблемой нестабильность, а также поделился целями на сезон-2026.

— В целом по твоему сезону: как ты себя чувствуешь? Ты выиграл турниры ATP-500 и 1000. Как ты оцениваешь своё состояние в 2026 году?

— У меня было много взлётов и падений. Я был довольно разочарован своим сезоном, но потом, посмотрев на результаты, я понимаю, что я шестой в мире. Думаю, эта нестабильность — настоящая проблема, над которой я сейчас пытаюсь работать. Я стараюсь улучшать свою игру. Это не делает вещи легче ни на корте, ни за его пределами. В будущем это действительно та сфера, в которой я хочу прогрессировать. В то же время способность завершать свои недели, когда я участвую в турнире, с титулом — это ещё одна моя большая цель. С одной стороны, я очень доволен, но с другой — знаю, что есть много моментов для улучшения. Я ещё не там, где хотел бы быть. Много работы впереди. Одно точно: далеко проходить на турнирах «Большого шлема» — моя главная цель, — сказал Шелтон на пресс-конференции, посвящённой старту «Ролан Гаррос».

В первом матче «Ролан Гаррос» Бен Шелтон встретится с испанцем Даниэлем Мерида-Агиларом. Встреча состоится 25 мая в 12:00 мск.