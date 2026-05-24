«Мы не просто пытаемся набить себе карманы». Бен Шелтон — о протесте игроков на ТБШ

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал о причинах протеста игроков на турнирах «Большого шлема».

— Если я правильно понял, ты участвуешь в движении протеста игроков? Об этом говорят. Как ты считаешь, готовы ли игроки, если «Шлемы» продолжат их игнорировать, пойти на необходимые жертвы, чтобы добиться своего? Например, не ходить на пресс-конференции и подвергаться штрафам. Думаешь, игроки к этому готовы?
— Насколько я слышал, я думаю, что игроки готовы зайти дальше, чем многие думают. Первая, кто начал об этом говорить — это Арина [Соболенко]. Она номер один в мире. Думаю, для нас тема, которую мы много обсуждаем — это призовые. Это не единственная тема, которую мы хотим поднять с «Шлемами». Мы хотим, чтобы нас слушали и уважали. Есть и другие вопросы: пенсии, бонусы ATP, все финансовые программы и всё, что мы рассматривали. Я думаю, Коко [Гауфф] тоже говорила об этом. Мы не просто пытаемся набить себе карманы или защитить свои интересы — каждый знает, сколько мы зарабатываем. Мы знаем, что игрок, занимающий 150-е или 200-е место в мире, участвует в турнирах, где получает большой чек. На «челленджере», если вы выигрываете турнир, приз составляет около € 7 тыс. «Большие шлемы» — это те события, которые четыре раза в год могут помочь им поддерживать свои финансы в порядке. На высоком уровне у нас много очень хороших, талантливых игроков, которые находятся в топ-200 и даже за пределами 200, и они должны иметь возможность жить за счёт своего спорта, будучи так высоко рейтинге, но сейчас это не так, — сказал Шелтон на пресс-конференции, посвящённой старту «Ролан Гаррос».

В первом матче «Ролан Гаррос» Бен Шелтон встретится с испанцем Даниэлем Мерида-Агиларом. Встреча состоится 25 мая в 12:00 мск.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 12:00 МСК

             
             
