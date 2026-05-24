Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде

Суперкомпьютер Opta Analyst спрогнозировал фаворитов Открытого чемпионата Франции — 2026 в мужском одиночном разряде. Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер является главным претендентом на победу с вероятностью 20,44%.

Теннис. Фавориты «Ролан Гаррос» — 2026 по версии Opta Analyst в мужском одиночном разряде:

Янник Синнер (Италия) – 20,44% вероятность победы;
Новак Джокович (Сербия) – 11,97%;
Александр Бублик (Казахстан) – 5,16%;
Александр Зверев (Германия) – 3,68%.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия на турнире из-за травмы.

