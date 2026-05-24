Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде

Суперкомпьютер Opta Analyst спрогнозировал фаворитов Открытого чемпионата Франции — 2026 в женском одиночном разряде. Главной претенденткой на победу является четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Вероятность её победы составляет 7,74%.

Теннис. Фавориты «Ролан Гаррос» — 2026 по версии Opta Analyst в женском одиночном разряде:

Арина Соболенко (Беларусь) – 7,74% вероятность победы;

Елена Рыбакина (Казахстан) – 6,88%;

Кори Гауфф (США) – 5,95%;

Ига Швёнтек (Польша) – 4,05%.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американка Кори Гауфф.