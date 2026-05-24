Оксана Селехметьева проиграла Марте Костюк на старте «Ролан Гаррос» — 2026

89-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. На старте соревнований она уступила украинке Марте Костюк (15-я в рейтинге) со счётом 2:6, 3:6.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Селехметьева ни разу не подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Костюк ни одного эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.
Ранее стало известно, что Селехметьева получила испанское гражданство. Официальное объявление сделала Федерация тенниса Испании.
Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 Марта Костюк сыграет с победительницей матча Кэти Волынец (США) — Клара Бюрель (Франция).
- 24 мая 2026
- 23 мая 2026
