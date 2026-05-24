Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марта Костюк — Оксана Селехметьева: результат матча 24 мая, счёт 2:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Оксана Селехметьева проиграла Марте Костюк на старте «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

89-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. На старте соревнований она уступила украинке Марте Костюк (15-я в рейтинге) со счётом 2:6, 3:6.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Селехметьева ни разу не подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Костюк ни одного эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Ранее стало известно, что Селехметьева получила испанское гражданство. Официальное объявление сделала Федерация тенниса Испании.

Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 Марта Костюк сыграет с победительницей матча Кэти Волынец (США) — Клара Бюрель (Франция).

Календарь «Ролан Гаррос» - 2026
Сетка «Ролан Гаррос» - 2026
Материалы по теме
Хачанов повёл по сетам на «Ролан Гаррос» — 1:0! Ещё сыграют Мирра и Джокович. LIVE!
Live
Хачанов повёл по сетам на «Ролан Гаррос» — 1:0! Ещё сыграют Мирра и Джокович. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android