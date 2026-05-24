Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жа — по ходу матча с Хачановым на «Ролан Гаррос»: я сейчас обосрусь прямо на корте

Жа — по ходу матча с Хачановым на «Ролан Гаррос»: я сейчас обосрусь прямо на корте
Комментарии

140-я ракетка мира французский теннисист Артюр Жа по ходу матча с россиянином Кареном Хачановым (15-й в рейтинге) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 убежал в подтрибунное помещение. В первом сете при счёте 1:4 (А-40) француз пожаловался на недомогание и захотел взять туалетный перерыв.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 12:15 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		5
3 		6
             
Артюр Жа
Франция
Артюр Жа
А. Жа

«Вы говорите по-французски?… У меня понос. Мне нужно пойти в туалет, я больше не могу двигаться, я сейчас обосрусь прямо на корте», — сказал Жа супервайзеру.

После этого Жа убежал с корта на несколько минут, а затем вернулся и доиграл гейм. Карен Хачанов пожаловался судье, что правила должны быть одинаковые для всех. После первого сета счёт 6:3 в пользу россиянина.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2026
Сетка «Ролан Гаррос» - 2026
Материалы по теме
Хачанов повёл по сетам на «Ролан Гаррос» — 1:0! Ещё сыграют Мирра и Джокович. LIVE!
Live
Хачанов повёл по сетам на «Ролан Гаррос» — 1:0! Ещё сыграют Мирра и Джокович. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android