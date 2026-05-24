Жа — по ходу матча с Хачановым на «Ролан Гаррос»: я сейчас обосрусь прямо на корте
140-я ракетка мира французский теннисист Артюр Жа по ходу матча с россиянином Кареном Хачановым (15-й в рейтинге) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 убежал в подтрибунное помещение. В первом сете при счёте 1:4 (А-40) француз пожаловался на недомогание и захотел взять туалетный перерыв.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 12:15 МСК
Карен Хачанов
2-й сет
1 : 0
Артюр Жа
«Вы говорите по-французски?… У меня понос. Мне нужно пойти в туалет, я больше не могу двигаться, я сейчас обосрусь прямо на корте», — сказал Жа супервайзеру.
После этого Жа убежал с корта на несколько минут, а затем вернулся и доиграл гейм. Карен Хачанов пожаловался судье, что правила должны быть одинаковые для всех. После первого сета счёт 6:3 в пользу россиянина.
