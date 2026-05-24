Мирра Андреева — Фиона Ферро: онлайн-трансляция матча 1-го круга «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 24 мая, стартовали матчи первого круга на Открытом чемпионате Франции — 2026 в женском одиночном разряде. Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей Франции Фионой Ферро, занимающей 200-ю строчку мирового рейтинга. Встреча запланирована на 16:40 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Фиона Ферро. Счёт личных встреч — 1-0 в пользу россиянки. Она выиграла у Фионы в финале турнира ITF в Беллинцоне (Швейцария) весной 2023 года — 2:6, 6:1, 6:4.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американка Кори Гауфф.