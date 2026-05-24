Главная Теннис Новости

«Ещё одна поездка превратилась в кошмар». Тимофеева рассказала, что её обокрали в Париже

«Ещё одна поездка превратилась в кошмар». Тимофеева рассказала, что её обокрали в Париже
119-я ракетка мира узбекистанская теннисистка Мария Тимофеева, ранее выступавшая за Россию, рассказала, что её обокрали в Париже (Франция).

«Ещё одна поездка превратилась в кошмар. Новый город — новое ограбление. У меня украли сумку с паспортом, телефоном и личными вещами. Снова. Я правда не понимаю, какие у меня кармические долги, но меня очень удручает тот факт, что в дневное время в одном из крупнейших городов Европы ты не можешь оставить вещи без присмотра даже на полминуты. Люди сейчас считают воровство своей работой и чувствуют себя вольными это делать, потому что полиция уже ничего не может с этим поделать — количество таких преступлений вышло из-под контроля очень давно.

И, разумеется, я не надеюсь на порядочность от людей, которые воруют, но даже не выбросить паспорт из сумки, которую ты у кого-то отнял, — мне кажется дьявольским. Мой телефон с таким количеством ценных воспоминаний о первой половине дня тоже пропал. Мне даже не важна материальная сторона преступления, но сознательное сохранение личных вещей, чтобы сделать мою жизнь адом, не укладывается у меня в голове. Надеюсь, что справедливость однажды найдёт этих людей», — написала Тимофеева в социальных сетях.

Мария Тимофеева сыграла в квалификации «Ролан Гаррос» — 2026. Во втором круге квалификации она проиграла Марии Лурдес Карле из Аргентины со счётом 6:2, 0:6, 4:6.

