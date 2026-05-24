Белинда Бенчич вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026
11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Австрии Синью Краус (101-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Синья Краус
Окончен
0 : 2
Белинда Бенчич
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Бенчич один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Краус ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Белинда Бенчич сыграет с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Кэти Макнелли (США).
