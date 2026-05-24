Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тони Надаль рассказал, кого бы он тренировал — Янника Синнера или Карлоса Алькараса

Тони Надаль рассказал, кого бы он тренировал — Янника Синнера или Карлоса Алькараса
Комментарии

Тони Надаль, бывший тренер и дядя легендарного теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал, кого бы он мог тренировать — лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера или вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

«Я бы тренировал Синнера. У него есть дисциплина, хорошие манеры и менталитет, который напоминает самых великих. Мне нравится работать с людьми, которые принимают правду и не создают проблем», — приводит слова Тони Надаля TennisTonic.

Янник Синнер в этом сезоне выиграл пять турниров серии «Мастерс» — в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме. Алькарас в 2026 году завоевал титулы на Australian Open и в Дохе. Сейчас испанец восстанавливается после травмы запястья.

Материалы по теме
«Много думаю о наших матчах». Джокович — о противостоянии с Синнером и Алькарасом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android