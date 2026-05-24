Тони Надаль рассказал, кого бы он тренировал — Янника Синнера или Карлоса Алькараса

Тони Надаль, бывший тренер и дядя легендарного теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал, кого бы он мог тренировать — лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера или вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

«Я бы тренировал Синнера. У него есть дисциплина, хорошие манеры и менталитет, который напоминает самых великих. Мне нравится работать с людьми, которые принимают правду и не создают проблем», — приводит слова Тони Надаля TennisTonic.

Янник Синнер в этом сезоне выиграл пять турниров серии «Мастерс» — в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме. Алькарас в 2026 году завоевал титулы на Australian Open и в Дохе. Сейчас испанец восстанавливается после травмы запястья.