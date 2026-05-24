Карен Хачанов — Артюр Жа: результат матча 24 мая, счёт 3:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Карен Хачанов с «баранкой» обыграл Артюра Жа и вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026
15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге соревнований он обыграл француза Артюра Жа (140-й в рейтинге) со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 6:0.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 12:15 МСК
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 3 0
             
Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. В её рамках Хачанов один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Жа восемь эйсов, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Карен Хачанов сыграет с победителем матча Кириян Жаке (Франция) — Марко Трунгеллити (Аргентина).

