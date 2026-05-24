«Жена Медведева приехала, чтобы нас забрать». Димитров — о лишении прав в 2020 году

Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров рассказал, как его и чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева задержала полиция в Монако в 2020 году. Оба теннисиста были лишены прав за превышение скорости, они передвигались со скоростью около 180 километров в час при допустимой скорости в 110 километров в час.

– Я помню случай, когда тебя и Даниила задержала полиция за превышение скорости.

– В свою защиту – это было сразу после первого турнира UTS во время коронавируса. Со мной в машине был отец. Я ехал 110 км/ч по трассе – обычно езжу чуть быстрее, но я очень устал после матча. Мой отец говорит: «Можешь немного ускориться, чтобы обогнать эти машины?» Я ответил: «Окей, папа». Включаю поворотник, ухожу влево и начинаю давить на газ. Возвращаюсь вправо, еду 110 км/ч, въезжаю в Монако после первого пункта оплаты.

Затем появляется полиция и требует свернуть на обочину. Полицейский спрашивает: «С какой скоростью ты ехал?» Я отвечаю: «112, 110, 120». Затем смотрю на отца: «Я сделал что-то не так? Он говорит: «Нет, не знаю». Я начинаю спорить. И в итоге через несколько минут полицейский говорит: «Вы ехали со скоростью 193 км/ч». Я такой: «Вау! Да ладно, я просто обогнал пять машин».

В итоге у меня забрали права, был большой штраф. И вдруг сзади слышу: «О, Григор, и ты тоже». Я оборачиваюсь и вижу Медведева. Я воскликнул: «Даня!» Потом его жена приехала, чтобы нас забрать – он не мог вести машину, я не мог, у моего отца тоже не было прав. Мы звонили всем, чтобы нас забрали. Полиция вела себя довольно жёстко, — сказал Димитров в видео на YouTube-канале UTS.