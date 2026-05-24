Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оксана Селехметьева объяснила, почему поменяла российское гражданство на испанское

Оксана Селехметьева объяснила, почему поменяла российское гражданство на испанское
Комментарии

89-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева назвала причины смены спортивного гражданства на испанское.

«Карьера у нас одна. Я родилась в России, это мой дом, но я долгое время тренируюсь в Испании. Надеюсь, что это решение будет понятно людям. Кому-то будет грустно, но я думаю о себе и карьере. Думаю, для меня это лучшее решение», — сказала Селехметьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 24 мая, Селехметьева проиграла в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 украинке Марте Костюк (15-я в рейтинге WTA) со счётом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Материалы по теме
Российская теннисистка сменила гражданство. Селехметьева теперь будет представлять Испанию
Российская теннисистка сменила гражданство. Селехметьева теперь будет представлять Испанию
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android