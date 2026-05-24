Оксана Селехметьева объяснила, почему поменяла российское гражданство на испанское

89-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева назвала причины смены спортивного гражданства на испанское.

«Карьера у нас одна. Я родилась в России, это мой дом, но я долгое время тренируюсь в Испании. Надеюсь, что это решение будет понятно людям. Кому-то будет грустно, но я думаю о себе и карьере. Думаю, для меня это лучшее решение», — сказала Селехметьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 24 мая, Селехметьева проиграла в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 украинке Марте Костюк (15-я в рейтинге WTA) со счётом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.