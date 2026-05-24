Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос», проиграв Юлии Стародубцевой
99-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2026. Она уступила украинке Юлии Стародубцевой (54-я в рейтинге) со счётом 3:6, 1:6.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Анна Блинкова
Юлия Стародубцева
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В её рамках Блинкова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Стародубцевой один эйс, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.
Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 Стародубцева сыграет с победительницей матча Вероника Эрьявец (Словения) — Елена Рыбакина (Казахстан).
