Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос», проиграв Юлии Стародубцевой

99-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2026. Она уступила украинке Юлии Стародубцевой (54-я в рейтинге) со счётом 3:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В её рамках Блинкова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Стародубцевой один эйс, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 Стародубцева сыграет с победительницей матча Вероника Эрьявец (Словения) — Елена Рыбакина (Казахстан).