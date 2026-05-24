«Для меня это бессмысленно». Потапова — о бойкоте СМИ на «Ролан Гаррос»

28-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что не поддерживает решение игроков ограничить общение с прессой на «Ролан Гаррос» — 2026 в знак протеста из-за размера призовых на мэйджорах.

— Что думаешь о бойкоте?
— Откровенно говоря, если вам интересно моё мнение, считаю, что СМИ никак не связаны с призовыми. Не вы нам платите. Поэтому это никак не связано. Для меня это бессмысленно. Это меня особо не касается. Я здесь, чтобы говорить с вами столько, сколько хочу, сколько хотите вы тоже, — сказала Потапова на пресс-конференции.

Напомним, теннисисты приняли решение покидать пресс-конференции на «Ролан Гаррос» после 15 минут от начала в знак протеста из-за несправедливого, по их мнению, распределения доходов между игроками и ТБШ.

