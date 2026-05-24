Александр Бублик объяснил, почему назвал девочкой теннисиста Риндеркнеша

Александр Бублик объяснил, почему назвал девочкой теннисиста Риндеркнеша
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, почему назвал девочкой француза Артура Риндеркнеша в 1/4 финала турнира ATP-250 в Женеве, Швейцария. Бублик победил со счётом 5:7, 6:4, 6:2.

Женева. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 21:25 МСК
Артур Риндеркнеш
24
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 2
5 		6 6
         
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Это было сказано не на эмоциях. Плохо, что это было услышано, но это ровно то, что мы обсуждали с командой перед матчем. Это был один из планов: если что-то пойдёт не так, ждать этого момента по той причине, которую озвучил. Мои скауты статистически нашли, что происходит с Артуром на стадиях матча. Мы это обсуждали в разминочной зоне перед матча. Я сказал ровно то, что думаю, что думает моя команда. Дальше мне тренер ответил, хорошо, что не было слышно, что мне ответил именно тренер.

Когда я ругаюсь матом, оскорбляю, говорю пахабные вещи — за это мне стыдно. Это те вещи, которые мне хочется контролировать. Или вот я сломал ракетку в игре с Тьеном — мне это не в кайф, потому что под меня очень тяжело настроить ракетку, у неё специфичный вес. Мне после матча тренер сказал: «Опять ракетку сломал». Каждая ракетка проходит огромный контроль перед тем, как попасть мне в руки. Такое поведение мне мешает, как и общему имиджу тенниса это не помогает», — сказал Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

