Александр Бублик объяснил, почему назвал девочкой теннисиста Риндеркнеша

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, почему назвал девочкой француза Артура Риндеркнеша в 1/4 финала турнира ATP-250 в Женеве, Швейцария. Бублик победил со счётом 5:7, 6:4, 6:2.

«Это было сказано не на эмоциях. Плохо, что это было услышано, но это ровно то, что мы обсуждали с командой перед матчем. Это был один из планов: если что-то пойдёт не так, ждать этого момента по той причине, которую озвучил. Мои скауты статистически нашли, что происходит с Артуром на стадиях матча. Мы это обсуждали в разминочной зоне перед матча. Я сказал ровно то, что думаю, что думает моя команда. Дальше мне тренер ответил, хорошо, что не было слышно, что мне ответил именно тренер.

Когда я ругаюсь матом, оскорбляю, говорю пахабные вещи — за это мне стыдно. Это те вещи, которые мне хочется контролировать. Или вот я сломал ракетку в игре с Тьеном — мне это не в кайф, потому что под меня очень тяжело настроить ракетку, у неё специфичный вес. Мне после матча тренер сказал: «Опять ракетку сломал». Каждая ракетка проходит огромный контроль перед тем, как попасть мне в руки. Такое поведение мне мешает, как и общему имиджу тенниса это не помогает», — сказал Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.