Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марта Костюк уступает только Мирре Андреевой по количеству побед на грунте в этом сезоне

Марта Костюк уступает только Мирре Андреевой по количеству побед на грунте в этом сезоне
Комментарии

15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк одержала 12-ю победу на грунтовых турнирах WTA в этом сезоне. По этому показателю она уступает только восьмой ракетке мира россиянке Мирре Андреевой (15).

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Свою 12-ю победу на грунте в этом году Костюк одержала в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2026. На старте соревнований она обыграла 89-ю ракетку мира экс-россиянку Оксану Селехметьеву со счётом 6:2, 6:3. Во втором круге «Ролан Гаррос» Марта сыграет с американской теннисисткой Кэти Волынец.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американка Кори Гауфф.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2026
Сетка «Ролан Гаррос» - 2026
Материалы по теме
«Карьера одна». Экс-россиянка проиграла на «РГ» и объяснила, почему перешла в Испанию
Эксклюзив
«Карьера одна». Экс-россиянка проиграла на «РГ» и объяснила, почему перешла в Испанию
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android