Марта Костюк уступает только Мирре Андреевой по количеству побед на грунте в этом сезоне

15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк одержала 12-ю победу на грунтовых турнирах WTA в этом сезоне. По этому показателю она уступает только восьмой ракетке мира россиянке Мирре Андреевой (15).

Свою 12-ю победу на грунте в этом году Костюк одержала в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2026. На старте соревнований она обыграла 89-ю ракетку мира экс-россиянку Оксану Селехметьеву со счётом 6:2, 6:3. Во втором круге «Ролан Гаррос» Марта сыграет с американской теннисисткой Кэти Волынец.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американка Кори Гауфф.