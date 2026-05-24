Марта Костюк уступает только Мирре Андреевой по количеству побед на грунте в этом сезоне
15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк одержала 12-ю победу на грунтовых турнирах WTA в этом сезоне. По этому показателю она уступает только восьмой ракетке мира россиянке Мирре Андреевой (15).
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Марта Костюк
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Оксана Селехметьева
Свою 12-ю победу на грунте в этом году Костюк одержала в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2026. На старте соревнований она обыграла 89-ю ракетку мира экс-россиянку Оксану Селехметьеву со счётом 6:2, 6:3. Во втором круге «Ролан Гаррос» Марта сыграет с американской теннисисткой Кэти Волынец.
«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американка Кори Гауфф.
