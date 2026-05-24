Александр Зверев уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Бонзи
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 одержал уверенную победу над соперником из Франции Бенжаменом Бонзи, занимающим в мировом рейтинге 98-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Бенжамен Бонзи
Александр Зверев
По ходу матча Бонзи сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. Зверев подал навылет четыре раза, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 10.
В следующем круге Зверев сразится с чехом Томашем Махачем, занимающим в мировом рейтинге 40-е место.
