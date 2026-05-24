Бенжамен Бонзи — Александр Зверев, результат матча 24 мая 2026, счёт 0:3, 1-й круг; «Ролан Гаррос» 2026

Александр Зверев уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Бонзи
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 одержал уверенную победу над соперником из Франции Бенжаменом Бонзи, занимающим в мировом рейтинге 98-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

По ходу матча Бонзи сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. Зверев подал навылет четыре раза, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 10.

В следующем круге Зверев сразится с чехом Томашем Махачем, занимающим в мировом рейтинге 40-е место.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
