Оксана Селехметьева прокомментировала поражение от Костюк в первом круге «РГ»

89-я ракетка мира экс-россиянка, представляющая Испанию, Оксана Селехметьева прокомментировала поражение в первом круге «Ролан Гаррос» – 2026 от украинки Марты Костюк. Встреча завершилась со счётом 2:6, 3:6.

— Что не получилось в матче? Был шанс вернуться?

— Марта очень-очень хорошо играет. По уровню игры она была намного выше. Я знала, что она сейчас в зоне, но не смогла ничего с этим поделать. Да, допускала много ошибок, однако это шло от головы, потому что чувствовала, что она лучше. Мне нужно больше таких матчей, — сказала Селехметьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее 23-летняя Селехметьева приняла решение сменить спортивное гражданство. Она будет выступать за Испанию.