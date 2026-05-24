Селехметьева — о переходе под флаг Испании: это очень большой шаг для меня

89-я ракетка мира теннисистка Оксана Селехметьева рассказала, как приняла решение о смене спортивного гражданства с российского на испанское. Ранее Селехметьева проиграла в матче первого круга «Ролан Гаррос» – 2026 украинке Марте Костюк со счётом 2:6, 3:6.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

— Как так получилось, что уже сегодня появилась возможность играть под испанским флагом?
— Я удивилась. Всё началось три года назад, были препятствия, где-то не получалось. Это очень большой шаг для меня ― поменять спортивное гражданство. Мне нужно было всё взвесить, обдумать, как это скажется на карьере. В четверг появилась информация в СМИ, потом мне позвонила федерация, а вчера в WTA мне сказали, что я могу выбрать, под каким флагом играть уже с Костюк. Я не видела смысла оттягивать, — сказала Селехметьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

