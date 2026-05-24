«Удивилась этому». Селехметьева — о том, что стала третьей ракеткой Испании

89-я ракетка мира экс российская теннисистка Оксана Селехметьева рассказала, как она отнеслась к тому, что стала третьей ракеткой Испании после смены спортивного гражданства.

— Ты теперь третья ракетка Испании.

— Также удивилась этому. Олимпиада – тоже хороший стимул, как и Кубок Билли Джин Кинг. Не буду загадывать. Однажды в России сказала, что хочу выиграть 23 «Больших шлема». Это была ошибка (смеётся). Буду работать шаг за шагом и верить в процесс, — сказала Селехметьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее 23-летняя Селехметьева приняла решение сменить спортивное гражданство с российского на испанское.