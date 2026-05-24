Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ефремова рассказала, что теннисистки избегали тренировок с ней из-за получения уайлд-кард

Ефремова рассказала, что теннисистки избегали тренировок с ней из-за получения уайлд-кард
Комментарии

Победительница юниорского Australian Open – 2026, 625-я ракетка мира французская теннисистка Ксения Ефремова рассказала о сложностях, с которыми сталкивалась на турнирах, отметив, что некоторые теннисистки не хотят тренироваться с обладательницами уайлд-кард.

«Иногда тяжело тренироваться с девушками, потому что они не хотят играть розыгрыши, не хотят играть сеты, потому что ты обладательница уайлд-кард. Со мной такое уже случалось. Не хочу называть имён, но бывало, что девушки просто не хотели тренироваться со мной из-за того, что я получила уайлд-кард. Но потом была даже одна история: девушка пришла с таким настроем — мол: «Ну ладно, давай», а потом я выиграла у неё сет, затем ещё один…» — сказала Ефремова на пресс-конференции «Ролан Гаррос» — 2026.

Ефремова получила уайлд-кард на «Ролан Гаррос» — 2026. В матче первого круга турнира она сыграет с румынкой Сораной Кырстей.

Материалы по теме
Мирра в сете от второго круга «Ролан Гаррос»! Ещё сыграет Джокович, Хачанов победил. LIVE!
Live
Мирра в сете от второго круга «Ролан Гаррос»! Ещё сыграет Джокович, Хачанов победил. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android