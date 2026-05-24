Анна Блинкова отказалась отвечать на вопрос о возможной смене гражданства

99-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова ушла от ответа на вопрос о потенциальной смене гражданства.

— Селехметьева поменяла гражданство. У тебя были мысли так поступить?

— Это конфиденциальный вопрос, предпочту не комментировать, — сказала Блинкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 24 мая, Блинкова в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 уступила украинке Юлии Стародубцевой (54-я в рейтинге) со счётом 3:6, 1:6.

Ранее стало известно, что 89-я ракетка мира россиянка Оксана Селехметьева сменила спортивное гражданство на испанское, недавно получив паспорт этой страны.