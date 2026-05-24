Беккер оценил форму Синнера перед стартом итальянца на «Ролан Гаррос» — 2026

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер оценил форму первой ракетки мира итальянца Янника Синнера перед его стартом на «Ролан Гаррос» – 2026.

«В прошлом году, особенно в финале US Open, его подача была слабым местом. Теперь она стала сильной стороной. Если посмотреть на статистику, сейчас у него лучшая подача в мире.

Я видел его вживую в полуфинале Рима. Мощь его ударов стала ещё выше. Уверенность помогает ему в этом, но также и техника.

Он держится очень близко к задней линии. Янник научился лучше защищаться, не уходя при этом в пассивную оборону. Он старается играть ближе к задней линии, потому что оттуда может доминировать в розыгрышах. Даже когда его загоняют в угол, всегда находит способ вернуться в розыгрыш.

Ещё я заметил, что никто не скользит по корту, как Янник Синнер. Это выглядит так, будто он катается на лыжах. Ни у одного другого игрока нет такой техники скольжения. Его прошлое отличного лыжника определённо помогает. Такое сочетание работы ног и скольжения невероятно эффективно», – приводит слова Беккера Eurosport Italy.