Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Беккер оценил форму Синнера перед стартом итальянца на «Ролан Гаррос» — 2026

Беккер оценил форму Синнера перед стартом итальянца на «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер оценил форму первой ракетки мира итальянца Янника Синнера перед его стартом на «Ролан Гаррос» – 2026.

«В прошлом году, особенно в финале US Open, его подача была слабым местом. Теперь она стала сильной стороной. Если посмотреть на статистику, сейчас у него лучшая подача в мире.

Я видел его вживую в полуфинале Рима. Мощь его ударов стала ещё выше. Уверенность помогает ему в этом, но также и техника.

Он держится очень близко к задней линии. Янник научился лучше защищаться, не уходя при этом в пассивную оборону. Он старается играть ближе к задней линии, потому что оттуда может доминировать в розыгрышах. Даже когда его загоняют в угол, всегда находит способ вернуться в розыгрыш.

Ещё я заметил, что никто не скользит по корту, как Янник Синнер. Это выглядит так, будто он катается на лыжах. Ни у одного другого игрока нет такой техники скольжения. Его прошлое отличного лыжника определённо помогает. Такое сочетание работы ног и скольжения невероятно эффективно», – приводит слова Беккера Eurosport Italy.

Материалы по теме
Мирра в сете от второго круга «Ролан Гаррос»! Ещё сыграет Джокович, Хачанов победил. LIVE!
Live
Мирра в сете от второго круга «Ролан Гаррос»! Ещё сыграет Джокович, Хачанов победил. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android